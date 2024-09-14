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Военные США и Ирака ликвидировали нескольких лидеров ИГИЛ

Фото: в Ираке ликвидировали четырех лидеров ИГИЛ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Силы Центрального командования США (CENTCOM) и Силы безопасности Ирака провели совместный рейд на западе Ирака, в ходе которого 29 августа были убиты четыре лидера ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу CENTCOM в соцсети Х.

Операция была направлена против лидеров террористов и имела целью подорвать и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и реализовывать нападения на гражданское население Ирака, а также на граждан США, союзников и партнеров в регионе и за его пределами.

По результатам текущей оценки результатов рейда, Центральное командование может подтвердить ликвидацию четырех лидеров ИГИЛ:

  • Ахмад Хамид Хусейн Абд-аль-Джалил аль-Итави, ответственный за все операции в Ираке;
  • Абу Хаммам, ответственный за надзор за всеми операциями в Западном Ираке;
  • Абу-Али ат-Туниси, ответственный за надзор за техническим развитием;
  • Шакир Абуд Ахмад аль-Иссави, ответственный за надзор за военными операциями в Западном Ираке.

"CENTCOM остается преданным делу окончательной победы над ИГИЛ, которые продолжают угрожать Соединенным Штатам, нашим союзникам и партнерам, а также региональной стабильности", - заявил командующий Центрального командования, генерал Майкл Эрик Курилла.

Борьба с террористами ИГИЛ

В конце августа военные США и иракские силы безопасности провели рейд в Ираке и уничтожили 15 боевиков ИГИЛ.

Также в Сирии американские военные ликвидировали террориста, связанного с "Аль-Каидой".

На днях военные США уничтожили дрон и автомобиль йеменских хуситов.

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ИГИЛ