Военные США получили ранения в результате нападения на базу в Ираке, - Reuters

Анонимный источник издания сообщил, что первоначальные сообщения указывали на то, что база была поражена баллистическими ракетами, однако, по словам анонимного чиновника, оценка продолжается.

По данным издания, с тех пор, как в октябре началась война между Израилем и Хамасом, американские военные подвергались нападениям по меньшей мере 58 раз в Ираке и еще 83 раза в Сирии со стороны поддерживаемых Ираном боевиков, обычно с применением ракет и беспилотников одностороннего действия.

Атаки йеменских хуситов и ответ стран Запада

Йеменские хуситы с ноября 2023 года начали периодически атаковать торговые суда в Красном море с помощью дронов, а также баллистических или крылатых ракет. Первые нападения произошли после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

Уже 12 января в ответ США и Британия ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. Однако боевики группировки продолжили избивать по судам в Красном море и Аденском заливе.

17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день нанесли очередные удары по их объектам.

Президент США Джо Байден заявил о намерении продолжать удары по военным объектам хуситов в Йемене в случае последующих атак на коммерческие суда в Красном море.

Атаки Ирана

На днях "Корпус стражей исламской революции Ирана" нанес серию ударов по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке. Удары были нанесены по восьми объектам вблизи консульства США.

Тем временем в ночь с 15 на 16 января "Корпус стражей" атаковал баллистическими ракетами и дронами "антиранские" цели в пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан заявил о незаконности действий и утверждает, что в результате удара погибли двое детей.

О конфликте Ирана с Пакистаном и угрожает ли миру новая большая война на Востоке, читайте в авторском материале РБК-Украина.

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