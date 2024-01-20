Військові США отримали поранення внаслідок нападу на базу в Іраку, - Reuters

Американські військовослужбовці зазнали легких поранень, а співробітник іракських сил безпеки був серйозно поранений унаслідок нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Анонімне джерело видання повідомило, що початкові повідомлення вказували на те, що база була вражена балістичними ракетами, однак, за словами анонімного чиновника, оцінка триває.
За даними видання, відтоді, як у жовтні почалася війна між Ізраїлем і Хамасом, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, зазвичай із застосуванням ракет і безпілотників односторонньої дії.
Єменські хусити з листопада 2023 року почали періодично атакувати торгові судна у Червоному морі за допомогою дронів, а також балістичних чи крилатих ракет. Перші напади стались після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.
Вже 12 січня, у відповідь США та Британія вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. Однак бойовики угруповання продовжили бити по суднах у Червоному морі та Аденській затоці.
17 січна США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій й на наступний день здійснили чергові удари по їхніх об'єктах.
Президент США Джо Байден заявив про намір продовжувати удари по військових об'єктах хуситів у Ємені в разі подальших атак на комерційні судна в Червоному морі.
Днями "Корпус вартових ісламської революції Ірану" завдав серію ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Удари було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США.
Тим часом у ніч з 15 на 16 січня "Корпус вартових" атакував балістичними ракетами і дронами "антиіранські" цілі в пакистанській провінції Белуджистан. Пакистан заявив про незаконність дій та стверджує, що результаті удару загинуло двоє дітей.
Про конфлікт Ірану з Пакистаном та чи загрожує світові нова велика війна на Сході, читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.
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