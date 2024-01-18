Байден обещает и дальше бороться с хуситами в случае угрозы в Красном море, - СМИ

Глава Белого дома Джо Байден обещает и дальше наносить воздушные удары по хуситам, если последние будут продолжать нападения в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"По словам Байдена (во время разговора с журналистами, - ред.), воздушные удары по хуситам будут продолжаться, если они не прекратят нападения на судоходство в Красном море", - рассказала Джейкобс.

Что предшествовало

Йеменские хуситы с ноября 2023 года начали периодически атаковать торговые суда в Красном море с помощью дронов, а также баллистических или крылатых ракет. Первые нападения произошли после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

Уже 12 января в ответ США и Британия ударили ракетами по объектам в Йемене, связанным с хуситами. По всей стране раздавались взрывы. Впрочем, хуситы продолжили бить по судам у побережья Йемена.

17 января Соединенные Штаты Америки внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день совершили очередные удары по их объектам.