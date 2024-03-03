Военные США назвали риски в Красном море из-за затопления атакованного хуситами судн

Американские военные отметили, что вчера, 2 марта, примерно в 2:15 утра затонуло коммерческое судно "Рубимар", ходившее под флагом Белиза и принадлежавшее Великобритании. Этот корабль 18 февраля поразила противокорабельная баллистическая ракета хуситов, поддерживаемых Ираном.

"После неспровоцированной атаки судно медленно набирало воду", - говорится в публикации.

Как рассказали в Центркоме, примерно 21 000 тонн фосфатно-сульфатного удобрения аммония, которое перевозило судно, представляет экологическую опасность в Красном море.

"Поскольку судно тонет, это также представляет риск столкновения с подводной средой для других судов, проходящих оживленными судоходными путями водного пути", - добавили военные США.

Также в заявлении отмечается, что поддерживаемые Ираном хуситы составляют "повышенную угрозу глобальной морской деятельности".

"Соединенные Штаты и партнеры по коалиции остаются приверженными защите свободы судоходства, стремясь повысить безопасность и охрану международных вод для торгового судоходства", - добавили в Центркоме.

Что предшествовало

Ранее в субботу, 2 марта, западные СМИ сообщили о том, что в Красном море затонуло атакованное йеменскими хуситами судно "Рубимар". Это - первый корабль, пошедший ко дну после атаки боевиков.

Отмечалось, что после получения повреждений судно неконтролируемо дрейфовало в Красном море, а затем затонуло. Экипаж судна был эвакуирован. Повреждения на судне повлекли утечку топлива, существует угроза серьезного вреда для экологии. В частности, вокруг судна образовалось нефтяное пятно протяженностью в километр.

Операция США из-за атаки хуситов на корабли в Красном море

Напомним, с ноября 2023 года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связь с Израилем. В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это явилось ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Перед этим 6 февраля сообщалось, что британское грузовое судно подверглось нападению хуситов в Красном море. Уже 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США. А через два дня американские военные нанесли серию ударов по крылатым ракетам и надводным беспилотникам хуситов в Йемене.

Добавим, что 26 февраля хуситы снова атаковали танкер в Аденском заливе, шедший под американским флагом. А за несколько дней до этого они совершили атаку в Красном море на корабль США с гуманитарной помощью.