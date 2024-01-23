Военные США и Британии снова ударили по объектам хуситов в Йемене

По данным Пентагона, вечером в понедельник четыре самолета британских ВВС RAF Typhoon выпустили бомбы с лазерным наведением.

"В рамках текущих международных усилий по реагированию на усиление дестабилизационной и незаконной деятельности хуситов в регионе, 22 января примерно в 23:59 по местному времени (22:59 по Киеву), силы Центрального командования США вместе с Вооруженными силами Великобритании и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по 8 объектам хуситов в районах Йемена, которые контролируются поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами", - отмечается в сообщении Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Это произошло через несколько часов после того, как Риши Сунак и Джо Байден предупредили, что снова нанесут удар по Йемену "в случае необходимости".

Как сообщает CNN, США назвали удары "Операция Посейдон Арчер". Это свидетельствует о более организованном и потенциально долгосрочном подходе к операциям в Йемене, направленных на сдерживание группировки от нападений на коммерческие суда в Красном море, которую поддерживает Иран.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что c 18 января хуситы не нападали на коммерческие корабли. В понедельник повстанцы заявили, что атаковали американское грузовое судно Ocean Jazz, однако представитель оборонного ведомства сообщил CNN, что эта информация не соответствует действительности.

На прошлой неделе Сингх заявила что, по предварительным оценкам Пентагона, удары по хуситам были "очень успешными", уничтожив "почти все цели, которые мы поразили, оставив на одну ракету или средство меньше, которые хуситы могут затем развернуть в Красном море".

Атаки йеменских хуситов и ответ стран Запада

Хуситы - группировка шиитов, созданная в 90-х годах для борьбы с коррумпированным правительством Йемена. Они получили свое название от основателя Хусейна аль-Хуси, которого йеменская армия ликвидировала в сентябре 2004 года. Хуситы считают себя частью "оси сопротивления" Израиля, США и Запада, которую возглавляет Иран.

С ноября 2023 года группировка хуситов начала регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом в начале октября.

В ответ на многочисленные атаки, 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене.

17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день снова ударили по позициям боевиков.

Однако группировка продолжила атаки на корабли. 18 января хуситы обстреляли противокорабельными баллистическими ракетами американское судно Chem Ranger под флагом Маршалловых островов, принадлежащее США и эксплуатируемое Грецией.

США заявили о намерении продолжать удары по военным объектам хуситов в Йемене в случае дальнейших атак на коммерческие суда в Красном море.

Тем временем страны ЕС договорились о военной операции против йеменских боевиков в Красном море.

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