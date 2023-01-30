Военные США не участвовали в ударах по Ирану, - Пентагон

США не участвовали во вчерашних ночных ударах по Ирану, в ходе которых были повреждены объекты военной инфраструктуры и промышленности.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану", - отметил представитель Пентагона.

О том, что официальные лица США указывают на роль Израиля в нападении, впервые сообщила Wall Street Journal со ссылкой на несколько неназванных источников.

Один из них на условиях анонимности сообщил, что, похоже, в этом замешан Израиль. Несколько других официальных лиц США отказались от комментариев, добавив, что Вашингтон в данном случае не играет никакой роли.