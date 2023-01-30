Військові США не брали участі в ударах по Ірану, - Пентагон

Фото: військові США не брали участі в ударах по Ірану (Getty Images)

США не брали участь у вчорашніх нічних ударах по Ірану, під час яких було пошкоджено об'єкти військової інфраструктури та промисловості.

Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.