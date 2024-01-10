Потери РФ в Украине за сутки: 800 оккупантов и 12 артсистем

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 10 января (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро среды, 10 января, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 366790 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 12 артсистем и 13 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 366790 (+800) человек ликвидировано;

танков - 6038 (+2) ед.;

боевых бронированных машин - 11216 (+13) ед.;

артиллерийских систем - 8684 (+12) ед.;

РСЗО - 956 (+2) ед.;

средства ПВО - 639 (+1) ед.;

самолетов - 329 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6834 (+11) ед.;

крылатые ракеты - 1805 ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11575 (+23) ед.;

специальная техника - 1336 (+3) ед. Ситуация на фронте Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений. Кроме того, как пишет в своем отчете Институт изучения войны, украинские и российские войска ведут трудные позиционные бои по всей линии фронта. Оккупанты продолжают стягивать военные средства в оккупированный Крым.