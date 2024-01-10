Армия РФ пытается выбить ВСУ с левобережья Херсонской области. Какая ситуация сейчас

Российские войска не оставляют попыток выбить украинскую группировку войск с плацдарма на левобережье Херсонской области. Но все штурмы заканчиваются неудачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"В зоне ответственности Сил обороны юга враг продолжает упорные попытки штурмовать позиции наших подразделений на левобережье Днепра", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, за сутки зафиксировано 9 безуспешных вражеских штурмов, после которых оккупанты каждый раз с потерями возвращались на исходные позиции.

"Подразделения Сил обороны работают над расширением плацдарма и крепко удерживают позиции", - констатируют Силы обороны юга.

Тактика врага

Оккупанты продолжают активно вести аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны по населенным пунктам и позициям украинских войск на юге.

Плацдарм в Крынках

На левом берегу Днепра в Херсонской области больше двух месяцев продолжается операция Вооруженных сил Украины. Несмотря на относительно небольшие размеры плацдарма и его непрерывные бомбардировки российской авиацией, оккупанты до сих пор не могут перехватить инициативу.

По данным Генштаба на утро 10 января, ВСУ продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений.