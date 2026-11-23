После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года российские военные практически перестали умирать естественной смертью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство. Новости" в Telegram.
92,9% потерь российской армии с 2022 года - боевые, свидетельствует утечка Росстата, проанализированная изданием.
В списке самых частых смертей по естественным причинам после болезни сердца идут алкоголь, наркотики и суицид.
В сломанной хакерами базе Ростата, охватывающей смерти с 2022 года до конца сентября 2026 года, 209870 умерших отмечены как военные.
Из них 194885 погибших отнесены к боевым потерям, причем в графе о причине смерти 177009 из них стоит код Y36.2, обозначающий повреждение от взрыва или от обломков во время военной операции. Это означает, что 92,9% потерь - боевые.
К небоевым потерям отнесена гибель 14985 человек. Из них:
В базе Росстата, пишет издание, содержатся данные о 474 тысячах смертей, связанных с войной. Число погибших на войне против Украины к сентябрю могло достигнуть 573 тысяч человек, а по итогам года этот показатель достигнет 629 тысяч.
Ранее РБК-Украина писало, что в сутки 1 ноября российская армия потеряла 2500 военных. Это самый большой показатель суточных потерь противника с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, Силы беспилотных систем ВСУ за октябрь поразили 64 807 враждебных целей , среди которых 16796 российских военных.
Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди назвал этот показатель самым высоким за все время полномасштабной войны.
Высокие результаты продемонстрировали и операторы Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Только за одну неделю они обезвредили 3198 оккупантов: 2146 российских военных погибли, еще 1052 получили ранения.