Окупанти не вмирають своєю смертю

92,9% втрат російської армії з 2022 року - бойові, свідчить витік Росстату, проаналізований виданням.

У списку найчастіших смертей з природних причин після хвороби серця йдуть алкоголь, наркотики та суїцид.

У зламаній хакерами базі Ростата, яка охоплює смерті з 2022 до кінця вересня 2026 року, 209870 померлих відзначені як військові.

З них 194885 загиблих віднесено до бойових втрат, причому у графі про причину смерті 177009 з них стоїть код Y36.2, що позначає пошкодження від вибуху або від уламків під час військової операції. Це означає, що 92,9% втрат - бойові.

До небойових втрат віднесено загибель 14985 осіб. З них:

7320 людей померли від захворювань, на першому місці - хвороби серця. Хронічні хвороби та кардіоміопатії - 2292 випадки, гострі ішемічні стани та інфаркти 1067 випадків. Загалом, це майже 46% випадків.

У 4921 випадках (це 32,8% від загальних небойових втрат) смерть настала з зовнішніх причин. Тут на першому місці ДТП та "інші надземні події" (950 записів), отруєння та передозування (866 записів).

Тут на першому місці ДТП та "інші надземні події" (950 записів), отруєння та передозування (866 записів). Далі йдуть 656 випадків "вогнепального поранення з не встановленими обставинами" та 540 (плюс 69 можливих) випадків самогубств.

У 2744 осіб (18,3% від усіх небойових втрат) не вдалося встановити вихідну причину смерті. У більшості випадків (2412) відомості про причину відсутні.

У базі Росстату, пише видання, містяться дані про 474 тисяч смертей, пов'язаних з війною. Кількість загиблих на війні проти України до вересня могла досягти 573 тисяч осіб, а за підсумками року цей показник досягне 629 тисяч.