Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року російські військові практично перестали вмирати природною смертю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство. Новости" у Telegram.
92,9% втрат російської армії з 2022 року - бойові, свідчить витік Росстату, проаналізований виданням.
У списку найчастіших смертей з природних причин після хвороби серця йдуть алкоголь, наркотики та суїцид.
У зламаній хакерами базі Ростата, яка охоплює смерті з 2022 до кінця вересня 2026 року, 209870 померлих відзначені як військові.
З них 194885 загиблих віднесено до бойових втрат, причому у графі про причину смерті 177009 з них стоїть код Y36.2, що позначає пошкодження від вибуху або від уламків під час військової операції. Це означає, що 92,9% втрат - бойові.
До небойових втрат віднесено загибель 14985 осіб. З них:
У базі Росстату, пише видання, містяться дані про 474 тисяч смертей, пов'язаних з війною. Кількість загиблих на війні проти України до вересня могла досягти 573 тисяч осіб, а за підсумками року цей показник досягне 629 тисяч.
Раніше РБК-Україна писало, що за добу 1 листопада російська армія втратила 2500 військових. Це найбільший показник добових втрат противника від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, Сили безпілотних систем ЗСУ за жовтень уразили 64 807 ворожих цілей, серед яких 16796 російських військових.
Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді назвав цей показник найвищим за весь час повномасштабної війни.
Високі результати продемонстрували й оператори Центру спецоперацій "Альфа" СБУ. Лише за один тиждень вони знешкодили 3198 окупантів: 2146 російських військових загинули, ще 1052 дістали поранення.