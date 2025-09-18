Военные РФ прячутся в лесах возле Харькова и несут потери в Купянске: карты ISW

На Купянском направлении российские войска, вероятно, несут в десять раз больше потерь, чем украинские. Солдаты плохо обучены и не имеют достаточно еды и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Института изучения войны (ISW).

17 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Российский милблогер, связанный с российской Северной группировкой войск, заявил, что ВСУ фактически окружили российские войска в Алексеевке.

Также войска РФ продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Командир украинского батальона беспилотников, действующего на харьковском направлении, заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются продвигаться вплавь через водные преграды и занимать позиции в лесах. И что российские войска использовали бронетехнику только для нанесения косвенных ударов. Но, по его словам, российская тактика изменится с похолоданием, поскольку войска не будут такими мобильными, как в теплую погоду, и не смогут так эффективно использовать мотоциклы.

Представитель бригады украинской пограничной службы, действующей на Волчанском направлении, заявил, что российские войска движутся группами по два-три солдата к пунктам скопления, прежде чем большие группы будут атаковать украинские позиции.

17 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Командир украинского батальона, действовавшего на Купянском направлении, сообщил, что российские войска, вероятно, несут в десять раз больше потерь, чем украинские. Они атакуют небольшими пехотными группами, но солдаты плохо обучены и недостаточно обеспечены едой и водой.

На Боровском и Лиманском направлениях военным армии РФ также не удалось продвинуться вперед. Как и на Сиверском.

ВСУ недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

Представитель украинской бригады, действующей в Торецком (к югу от Константиновки), сообщил, что российские войска продолжают атаковать небольшими огневыми группами, состоящими из одного или двух бойцов. Они исследуют линию фронта и пытаются проникнуть на украинские позиции - тактика, которую российские войска впервые испытали в Сумской области. Спикер заявил, что российские войска пытаются перерезать украинские наземные линии связи и используют беспилотники с обзором от первого лица (FPV) для ударов по украинским ближним тылам, а также используют беспилотники большей дальности, такие как Zala и Lancet, для ударов на большие расстояния.

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Розу (к югу от Покровска) и южную часть Покровска.

17 сентября российские войска продолжили наступательные операции на востоке Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Зато продвинулись на запад Запорожской области.

Российские войска продолжали ограниченные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.