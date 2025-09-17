РФ продвинулась возле Купянска и "сбрасывает" все силы под Покровск: обновленные карты ISW

Российские оккупанты продолжают наступать по всему фронту. На Покровское направление войска РФ перебрасывают все имеющиеся силы, потому что теряют от 10 до 20 человек личного состава на каждый метр захваченной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Института изучения войны (ISW).

16 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Войска РФ атаковали в Сумской и Курской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Кондратовки и Андреевки, а также к северо-востоку от города Сумы вблизи Алексеевки и Варачино. Российские милблогеры утверждали, что ВСУ атаковали в Теткино (на юго-запад от Глушкова) и контратаковали вблизи Андреевки и Алексеевки.

На севере Харьковской области армия РФ также продолжила наступательные действия, но подтвержденного прогресса не было. 15 и 16 сентября российские войска наступали к северу от Харькова в направлении Липцов и на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Синельниково.

Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 сентября, свидетельствуют о том, что военным РФ удалось продвинуться до улицы Садовой в Купянске.

Российский источник утверждает, что войска РФ контролируют огонь примерно над пятью километрами автомагистрали H-26 Купянск - город Харьков вблизи Степной Новоселовки.

16 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

Заместитель командира украинской бригады, которая действовала на направлении Боровая, заявил, что количество российского личного состава в этом районе уменьшилось на 10-15 процентов за последние одну-две недели, вероятно, из-за значительных потерь российского личного состава, но российское военное командование разворачивает подкрепление в этом районе.

На Лиманском направлении у российских военных также не было прогресса. Российские милблогеры утверждали, что войска РФ захватили примерно половину Шандриголово, а ВСУ удерживают позиции вблизи Мирного и дамбы к северу от населенного пункта.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, заявил, что российские войска используют большое количество беспилотников и пехоты во время штурмов в этом районе, а также время от времени используют мотоциклы для быстрого продвижения к украинским позициям и атак с разных сторон.

На Северском направлении войска РФ подтвержденного прогресса не достигли. Как и в тактическом районе Доброполья.

Относительно Покровского направления, российский милблогер утверждал, что российские войска продвинулись в пределах западного и южного Покровска.

Начальник штаба украинского полка, действующего на Покровском направлении, сообщил, что войска РФ перебрасывают все имеющиеся силы на Покровское направление, включая передислокацию войск из Курской области и оперативных резервов из неустановленных районов фронта. Российские войска теряют от 10 до 20 человек личного состава на каждый метр захваченной территории и не атакуют бронетехникой из-за риска поражения техники украинскими беспилотниками. Также оккупанты в течение последних нескольких недель пытались атаковать восточный фланг Мирнограда при поддержке бронетехники, но ВСУ уничтожили технику до того, как она достигла линии соприкосновения.

На Новопавловском и Великомихайловском направлениях войскам РФ продвинуться не удалось.

Армия РФ недавно продвинулась на востоке Запорожской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток Новоивановки.

15 и 16 сентября оккупанты атаковали на северо-восток от Гуляйполя вблизи Березового, Новониколаевки, Ольговского, Полтавки и Новоивановки.