Войска РФ построили базу на севере Крыма (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение OSINT-аналитика Брейди Африка в Twitter .

На спутниковых снимках видны вертолетная площадка, укрепленный периметр и автомобильные галсы.

Снимки появились через несколько дней после того, как установленные Россией власти в Крыму заявили, что они национализировали около 500 объектов недвижимости на полуострове, включая некоторые, принадлежащие высокопоставленным украинским политикам и бизнесменам.

Russian forces built a base in northern Crimea toward the end of 2022. Satellite imagery shows that it has a heliport and fortified perimeter. pic.twitter.com/l9Uvsb1Rdy — Brady Africk (@bradyafr) February 4, 2023

Опубликованные аналитиком координаты свидетельствуют, что военная база оккупантов построена на Арабатской стрелке. В частности, во временно оккупированном Геничевском районе Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты начали строить новые укрепления и оборонительные позиции вдоль восточного фланга Украины.

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