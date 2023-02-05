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Войска РФ построили базу на севере Крыма (фото)

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Севастополь, Воскресенье 05 февраля 2023 15:24
Войска РФ построили базу на севере Крыма (фото) Фото: Войска РФ построили базу на севере Крыма (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска построили базу на севере Крымского полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение OSINT-аналитика Брейди Африка в Twitter.

На спутниковых снимках видны вертолетная площадка, укрепленный периметр и автомобильные галсы.

Снимки появились через несколько дней после того, как установленные Россией власти в Крыму заявили, что они национализировали около 500 объектов недвижимости на полуострове, включая некоторые, принадлежащие высокопоставленным украинским политикам и бизнесменам.

Опубликованные аналитиком координаты свидетельствуют, что военная база оккупантов построена на Арабатской стрелке. В частности, во временно оккупированном Геничевском районе Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты начали строить новые укрепления и оборонительные позиции вдоль восточного фланга Украины.

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