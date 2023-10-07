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Военные РФ атаковали Запорожскую область: есть жертвы

Фото: оккупанты обстреляли Запорожскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты снова осуществили обстрел Запорожской области. В результате этой вражеской атаки погибла женщина, еще двое жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

"Сегодня, в 8:00, рашисты обстреляли село Беленькое Запорожского района", - сообщил Малашко.

По его данным, в результате коварного вражеского удара поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

"К сожалению, погибла женщина. Еще 2 человека ранены", - сообщил глава ОГА.

Малашко заявил, что, по предварительным данным, военнослужащие РФ обстреляли мирное село из РСЗО кассетными снарядами.

Ситуация в Запорожском направлении

Военные ВСУ продолжают оборону и наступают на Мелитопольском направлении.

Фото: Запорожская область (DeepState)

Также на Запорожском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Работино Запорожской области.

Ранее мы писали, сколько оккупантов ежедневно ликвидирует ВСУ на Таврическом направлении.

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