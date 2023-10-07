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Військові РФ атакували Запорізьку область: є жертви

Фото: окупанти обстріляли Запорізьку область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти знову здійснили обстріл Запорізької області. В результаті цієї ворожої атаки загинула жінка, ще двоє жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко.

"Сьогодні, о 8:00, рашисти обстріляли село Біленьке Запорізького району", - повідомив Малашко.

За його даними, внаслідок підступного ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі.

"На жаль, загинула жінка. Ще 2 людини поранено", - повідомив глава ОВА.

Малашко заявив, що, за попередніми даними, військовослужбовці РФ обстріляли мирне село з РСЗВ касетними снарядами.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Військові ЗСУ продовжують оборону та наступають на Мелітопольському напрямку. 

Фото: Запорізька область (DeepState)

Також на Запорізькому напрямку українські захисники стримують загарбників в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області.

Раніше, ми писали, скільки окупантів щоденно ліквідує ЗСУ на Таврійському напрямку.

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Запорожская областьВійна Росії проти України