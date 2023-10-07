Военные РФ атаковали Запорожскую область: есть жертвы
Российские оккупанты снова осуществили обстрел Запорожской области. В результате этой вражеской атаки погибла женщина, еще двое жителей получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.
"Сегодня, в 8:00, рашисты обстреляли село Беленькое Запорожского района", - сообщил Малашко.
По его данным, в результате коварного вражеского удара поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
"К сожалению, погибла женщина. Еще 2 человека ранены", - сообщил глава ОГА.
Малашко заявил, что, по предварительным данным, военнослужащие РФ обстреляли мирное село из РСЗО кассетными снарядами.
Ситуация в Запорожском направлении
Военные ВСУ продолжают оборону и наступают на Мелитопольском направлении.
Фото: Запорожская область (DeepState)
Также на Запорожском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Работино Запорожской области.
Ранее мы писали, сколько оккупантов ежедневно ликвидирует ВСУ на Таврическом направлении.
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