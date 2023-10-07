ua en ru
Сб, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные РФ атаковали Запорожскую область: есть жертвы

Запорожская область, Суббота 07 октября 2023 18:09
UA EN RU
Военные РФ атаковали Запорожскую область: есть жертвы Фото: оккупанты обстреляли Запорожскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты снова осуществили обстрел Запорожской области. В результате этой вражеской атаки погибла женщина, еще двое жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

"Сегодня, в 8:00, рашисты обстреляли село Беленькое Запорожского района", - сообщил Малашко.

По его данным, в результате коварного вражеского удара поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

"К сожалению, погибла женщина. Еще 2 человека ранены", - сообщил глава ОГА.

Малашко заявил, что, по предварительным данным, военнослужащие РФ обстреляли мирное село из РСЗО кассетными снарядами.

Ситуация в Запорожском направлении

Военные ВСУ продолжают оборону и наступают на Мелитопольском направлении.

Военные ВСУ показали видео продвижение на Запорожском направлении

Фото: Запорожская область (DeepState)

Также на Запорожском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Работино Запорожской области.

Ранее мы писали, сколько оккупантов ежедневно ликвидирует ВСУ на Таврическом направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война России против Украины
NEWS
Израиль укрепит границы, чтобы не дать другим "вступить в войну", - Нетаньяху
Израиль укрепит границы, чтобы не дать другим "вступить в войну", - Нетаньяху
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины