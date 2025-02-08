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В Сумах вражеский дрон попал в частный дом: был пожар

Суббота 08 февраля 2025 07:46
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В Сумах вражеский дрон попал в частный дом: был пожар Фото: в результате атаки пострадавших нет (facebook.com/policesumy)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 8 февраля российские оккупанты атаковали дронами город Сумы. В частности, вражеский БпЛА попал в частный дом, из-за чего начался пожар, который сейчас уже потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины и Facebook-страницу полиции Сумской области.

"Сегодня ночью российский бпла попал в частный дом. В результате атаки возникла возник пожар. На месте происшествия оперативно работают полицейские, спасатели, медики и другие экстренные службы. Проводится разбор завалов и ликвидация последствий атаки", - говорилось в сообщении полиции.

Согласно сообщению ГСЧС в 07:22, пожар в жилом доме уже ликвидировали. Чрезвычайники уточнили, что в результате атаки беспилотника, значительные разрушения испытывал частный жилой дом. Кроме того, происходило горение на большой площади.

"Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения", - отметили в ГСЧС.

Также там добавили, что информации о пострадавших не было.

Напомним, что в ночь на 6 февраля российские войска нанесли удары дронами по Харькову. В частности, враг повредил крупнейший рынок города Барабашова, а также транспортное предприятие. На рынке был пожар, также есть пострадавшие.

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