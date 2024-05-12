Ситуация на фронте сегодня 12 мая

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 155 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook .

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В Северском операционном районе, в Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе города Сумы.

На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в районах населенных пунктов Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугроватка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое, Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении ВСУ отражены 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 10 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадовое, Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздоловка Донецкой области.

На Краматорском направлении ВСУ отражены 27 атак в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григоровка, Новый Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой области.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении ВСУ отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Калиново, Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Карловка, Николаевка, Александрополь, Старая Николаевка, Прогресс, Новогродовка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Солодкое, Красногоровка, Водяное, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времивском направлении ВСУ отражены 16 атак в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции ВСУ в районе Работино Запорожской области. Также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Сторожевое Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области.

В Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил пять безуспешных атак на позиции ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Обстрелы РФ по Украине

Всего враг нанес 13 ракетных и 118 авиационных ударов, совершил 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Удары ВСУ по позициям окупантов

В то же время, украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

По уточненной информации, в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 зенитно-ракетным комплексам, 2 артиллерийским средствам, 2 радиолокационным станциях и 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Потери РФ

Отметим, за прошедшие сутки, 11 мая, украинские военные ликвидировали еще 1260 российских оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 482 290 единиц личного состава.

Также ВСУ "приземлили" самолет российских войск. Су-25 был сбит на Авдеевском направлении.