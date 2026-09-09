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Украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые: фото новинки

12:24 09.09.2026 Ср
2 мин
Разработчик показал ряд видео попаданий нового дрона
aimg Константин Широкун
Украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые: фото новинки Фото: украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые (facebook.com/ukrspecsystems)
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Компания Ukrspecsystems официально представила свой боражирующий боеприпас RAM-2X с Х-образным крылом. Новинка уже хорошо известна на фронте и имеет более 400 подтвержденных уничтоженных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам разработчиков, RAM-2X – это баражирующий боеприпас с X-образным крылом. В отличие от большинства релизов, эта система уже зарекомендовала себя среди военных.

Отмечается, что два года подряд дрон фигурировал во множестве благотворительных сборов от фондов, а также видео боевой работы. Но из-за ограничений безопасности она оставалась анонимной.

Украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые: фото новинки

Фото: украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые (facebook.com/ukrspecsystems)

"Между 2024 и 2026 годами подразделения Сил обороны Украины, вооруженные барражирующими боеприпасами семейства RAM, нанесли удары по тысячам вражеских целей. Отдельно выделялся один класс целей: противовоздушная оборона оккупантов. Пусковые установки, поисково-наводящие радиолокационные станции компании.

Так, десятки подразделений выполняли работу по уничтожению ПВО. Таким образом известно более 410 подтвержденных ударов по целям противовоздушной обороны, каждый из которых зафиксирован на видео.

Украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые: фото новинки

Фото: украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые (facebook.com/ukrspecsystems)

Кроме того, Ukrspecsystems открыл собственный X-архив – подборку рассекреченных видео поражений, которые выполнили подразделения Сил обороны на системах RAM. Материалы передали сами военные, они дали разрешение снять гриф.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, количество поражений враждебных целей с применением ИИ-донаведения в Украине выросло с начала года в десять раз. Brave1 и Главное управление вооружения и военной техники Минобороны провели первое масштабное испытание модулей автоматического донаведения по движущимся наземным целям по единому сценарию.

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