ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские артиллеристы уничтожили вражескую БМП и "Камаз" оккупантов (видео)

Новина українською →
Украина, Суббота 11 марта 2023 22:55
Украинские артиллеристы уничтожили вражескую БМП и "Камаз" оккупантов (видео) Фото: Украинские артиллеристы уничтожили вражескую БМП и "Камаз" оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские артиллеристы обнаружили вражескую БМП и "Камаз" оккупантов. Воины нанесли меткие удары и уничтожили технику россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ.

"Артиллеристы постоянно доказывают, что они действительно боги войны", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские военные уничтожили вражескую БМП и "Камаз" оккупантов.

Отмечается, что это результат артиллеристов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Напомним, что украинские артиллеристы уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ".

Украинские военные уничтожили российский танк с помощью артиллерии. От огня ВСУ у него сорвало башню.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши
Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации