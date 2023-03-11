Украинские артиллеристы уничтожили вражескую БМП и "Камаз" оккупантов (видео)
Украинские артиллеристы обнаружили вражескую БМП и "Камаз" оккупантов. Воины нанесли меткие удары и уничтожили технику россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ.
"Артиллеристы постоянно доказывают, что они действительно боги войны", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как украинские военные уничтожили вражескую БМП и "Камаз" оккупантов.
Отмечается, что это результат артиллеристов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Напомним, что украинские артиллеристы уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ".
Украинские военные уничтожили российский танк с помощью артиллерии. От огня ВСУ у него сорвало башню.
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