Украинские артиллеристы уничтожили вражескую БМП и "Камаз" оккупантов (видео)

Украинские артиллеристы обнаружили вражескую БМП и "Камаз" оккупантов. Воины нанесли меткие удары и уничтожили технику россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ.

"Артиллеристы постоянно доказывают, что они действительно боги войны", - говорится в сообщении. На видео можно увидеть, как украинские военные уничтожили вражескую БМП и "Камаз" оккупантов. Отмечается, что это результат артиллеристов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.