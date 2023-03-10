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Украинские военные уничтожили российский ЗРК "Оса" (видео)

Новина українською →
Украина, Пятница 10 марта 2023 11:52
Украинские военные уничтожили российский ЗРК "Оса" (видео) Фото: украинские военные уничтожили российский ЗРК "Оса" (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские артиллеристы уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Артиллеристы 406 ОАБР уничтожили российскую ЗРК "Оса-АКМ", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как "Оса" заезжает в "зеленку". Украинские военные точно определили координаты, где скрылся комплекс, и точечным ударом уничтожили комплекс.

Как сообщалось, по данным на утро пятницы, 10 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 156990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 9 БПЛА и 34 ракеты.

Напомним, ВСУ за прошедшие сутки отразили 102 атаки российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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