RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области

Фото: Военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 04 октября, украинские военные подтвердили факт освобождения трех населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу регионального управления сил территориальной обороны "Восток" ВСУ.

"Еще вчера бойцы нашей Криворожской отдельной бригады территориальной обороны делали фотографии у памятника Херсонскому арбузу и разбитым ими блок-постам россиян", - говорится в сообщении.

А уже сегодня военные подтверждают факт освобождения трех населенных пунктов Херсонской области, а именно Архангельского, Староселья и Великой Александровки.

На отдельных участках фронта врага удалось отодвинуть на 20 км от позиций ВСУ.

Напомним, сегодня стало известно, что украинские военные подняли флаг Украины над селами Давыдов Брод и Староселье Херсонской области.

Вчера, 3 октября, наши воины вошли в село Шевченко Херсонской области. Также ВСУ вчера заняли Борову в Харьковской области.

Еще два дня назад президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине