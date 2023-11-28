ua en ru
Вт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные подняли украинский флаг над пунктом пропуска на границе с РФ

Украина, Вторник 28 ноября 2023 18:30
UA EN RU
Военные подняли украинский флаг над пунктом пропуска на границе с РФ Фото: в пункте пропуска "Бударки" на границе с РФ подняли украинский флаг (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники подняли украинский флаг в пункте пропуска "Бударки" Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГНСУ, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска "Бударки", что в Харьковской области и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в окрестности башню.

Военные подняли украинский флаг над пунктом пропуска на границе с РФ

Данный пункт пропуска находится конкретно на гос границе и не работает с момента полномасштабного вторжения РФ.

Ситуация в Харьковской области

Почти вся захваченная с 24 февраля россиянами территория Харьковской области была освобождена из-под оккупации в результате осеннего контрнаступления ВСУ. Но под контролем россиян по-прежнему остается небольшая часть территории области.

Кроме того, россияне пытаются снова захватить город Купянск - важный железнодорожный узел. Оккупанты ведут постоянные штурмы в направлении города, недавно начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прогнозировал, что атаки врага могут усилиться.

Мы уже сообщали, что 11 ноября военнослужащие пограничной службы подняли флаг Украины в селе Тополя, расположенном в "серой зоне" Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Война России против Украины
NEWS
Стало известно о состоянии Буданова после отравления его жены
Стало известно о состоянии Буданова после отравления его жены
DAILY
Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно