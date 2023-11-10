Россияне могут усилить атаки на Купянском направлении: что на это указывает

Российская армия произвела смену военных на Купянском направлении и доставила дополнительное военное оборудование.

Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Поскольку российские войска выбрали приоритетным именно Купянское направление, у них цель любой ценой достичь результата. Мы ожидаем усиления с их стороны, пополняем резервы, усиливаем фортификационные сооружения", - говорит Синегубов.

Как отмечает глава ХОВА, характер боевых действий на Купянском направлении изменился. Сейчас оккупанты активно используют и тяжелую технику - наступают танками и бронированными машинами.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области.

Однако, после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область. Особенно страдает Купянский район.

Кроме того, недавно оккупанты снова усилили атаки на Купянском направлении, чтобы выйти к реке Оскол.

Напомним, вчера оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.

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