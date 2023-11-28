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Військові підняли український прапор над пунктом пропуску на кордоні з РФ

Україна , Вівторок 28 листопада 2023 18:30
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Військові підняли український прапор над пунктом пропуску на кордоні з РФ Фото: у пункті пропуску "Бударки" на кордоні з РФ підняли український прапор (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники підняли український прапор у пункті пропуску "Бударки" Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

За даними ДПСУ, прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" не зважаючи на постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки", що в Харківській області та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу.

Військові підняли український прапор над пунктом пропуску на кордоні з РФ

Даний пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Ситуація в Харківській області

Майже вся захоплена з 24 лютого росіянами територія Харківської області була звільнена з-під окупації в результаті тогорічного осіннього контрнаступу ЗСУ. Але під контролем росіян все ще залишається невелика частина території області.

Крім того, росіяни намагаються знову захопити місто Куп'янськ - важливий залізничний вузол. Окупанти ведуть постійні штурми в напрямку міста, нещодавно начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов прогнозував, що атаки ворога можуть посилитися.

Ми вже повідомляли, що 11 листопада військовослужбовці прикордонної служби підняли прапор України в селі Тополі, яке розташоване в "сірій зоні" Харківської області.

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