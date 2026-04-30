Военные на передовой будут не более 2 месяцев: Сырский подписал приказ о ротации

По словам Сырского, в условиях доминирования дронов на поле боя меняется сама логика ведения боевых действий.

Существенно трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков. Усложнилась логистика и перемещение как на поле боя, так и от переднего края к тылу.

"С целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны, подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае", - отметил главком.

Он отметил, что командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.

Ротации должны планироваться заблаговременно, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств.

Также приказом определены обязательные требования:

прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военнослужащим, которые завершили выполнение боевых задач;

своевременное обеспечение (пополнение запасов) боеприпасами и продовольствием военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задачи на позициях.

"Соблюдение требований приказа будет находиться под жестким контролем. За нарушение - неотвратимая ответственность в соответствии с действующим законодательством и уставами ВСУ. Приказ обязателен к исполнению для всех подразделений, выполняющих боевые задачи на переднем крае", - отметил Сырский.