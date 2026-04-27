Решетилова предлагает ограничить сроки пребывания военных на передовой
После 40 дней на позиции военным становится безразлично, выживут они или нет. Поэтому такое их длительное пребывание на позиции нельзя считать эффективным.
Как сообщает РБК-Украина, об этом военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила в интервью "Украинской правде"
Она рассказала о предварительных результатах масштабного исследования по психологическому состоянию украинских военных в условиях длительного пребывания на позициях.
"Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится безразлично, выживет он или нет - у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что более 40 дней, не может быть эффективным", - подчеркнула омбудсмен.
Решетилова напомнила, что, согласно приказу главкома Александра Сырского, максимальное пребывание военных на позиции составляет 15 дней.
"Но это мертвая норма, которой никто не придерживается, что, в свою очередь, приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще. И некоторые командиры не чувствуют свою ответственность за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуокружении", - сказала она.
Омбудсмен подчеркнула, что для пехоты и штурмовиков должны быть установлены реалистичные сроки выполнения боевых задач непосредственно на линии боевого соприкосновения.
"Офис военного омбудсмена готовит предложения главкому изменить инструкции по пребыванию на позициях", - отметила Решетилова.
