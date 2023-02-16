Военные оценили вероятность наступления россиян в Запорожской области

"Анализируя ситуацию, которая есть на сегодняшний день, можно сказать, что враг хочет действительно попытаться атаковать, но по моему мнению, им нужно время по меньшей мере до мая-июня, чтобы они оправились от неудачного штурма в районе Донецка", - подчеркнул он.

По словам Дмитрашковского, на Запорожском направлении российские солдаты продолжают сдаваться в плен, поскольку они не доверяют командованию.

"Последняя порция - 11 пленных. Это 115, 40 бригады, и 14 бригада спецназа", - уточнил он.