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Военные оценили вероятность наступления россиян в Запорожской области

Фото: военные оценили вероятность наступления россиян в Запорожской области (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, вероятно, хотят попытаться наступать в Запорожской области, но они пока к этому не готовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.

"Анализируя ситуацию, которая есть на сегодняшний день, можно сказать, что враг хочет действительно попытаться атаковать, но по моему мнению, им нужно время по меньшей мере до мая-июня, чтобы они оправились от неудачного штурма в районе Донецка", - подчеркнул он.

По словам Дмитрашковского, на Запорожском направлении российские солдаты продолжают сдаваться в плен, поскольку они не доверяют командованию.

"Последняя порция - 11 пленных. Это 115, 40 бригады, и 14 бригада спецназа", - уточнил он.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что существует угроза наступления россиян на юго-востоке нашей страны.

Также мы писали, что, по словам руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Евгения Ерина, россияне пытаются усилить боевые действия на Запорожском направлении.

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