В ВСУ рассказали, что РФ может готовиться к усилению боевых действий в Запорожской области
Российские военные пытаются усилить боевые действия в Запорожской области, хотя попыток наступать большими группами пока не фиксируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Евгения Ерина в эфире телеканала телемарафона.
"Есть определенная уточняемая информация о прибытии российских наемников из частной военной компании на это направление", - заявил Ерин.
По его словам, Вооруженные силы Украины знают, где могут появиться представители ЧВК "Вагнера". Он заявил, что на Запорожском направлении попыток наступать большими группами со стороны оккупантов нет. Украинское командование фиксирует признаки того, что армия РФ готовится к усилению боевых действий в регионе.
"Поэтому мы тоже к этому готовимся, принимаем все необходимые меры", - добавил Ерин.
Напомним, что у российских войск пока нет достаточных сил и средств для наступления в Запорожской области. Однако оккупанты сосредоточиваются на разведке и обстрелах линии фронта.
В середине января сообщалось, что оккупанты готовятся к обороне на Запорожском направлении и, вероятно, готовят собственное контрнаступление.
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