Військові оцінили ймовірність наступу росіян у Запорізькій області

"Аналізуючи ситуацію, яка є на сьогоднішній день, можна сказати, що ворог хоче дійсно спробувати атакувати, але на мою думку, їм потрібен час щонайменше до травня-червня, щоб вони оговталися від невдалого штурму в районі Донецька", - наголосив він.

За словами Дмитрашковського, на Запорізькому напрямку російські солдати продовжують здаватися в полон, оскільки вони не довіряють командуванню.

"Остання порція - 11 полонених. Це 115, 40 бригади і 14 бригада спецназу", - уточнив він.