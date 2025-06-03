Военные учения в Беларуси не представляют угрозы для Литвы, - премьер

Выступая перед журналистами в Сейме, Палуцкас заявил, что литовские спецслужбы вместе с НАТО внимательно следят за подготовкой к совместным российско-белорусским учениям, запланированным на сентябрь.

"Все выводы одинаковы: учения, которые сейчас организуются, не создают никаких проблем или дополнительных угроз с точки зрения их масштаба и других аспектов", - сказал премьер.

Палуцкас воздержался от комментариев относительно призыва президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшего на встрече лидеров "Бухарестской девятки" в Вильнюсе, обратиться к разведке за информацией о планах России в Беларуси.

"Я не знаю, какой информацией владеет украинская разведка или украинский президент, но та информация, которую мы имеем, не несет никаких дополнительных угроз. Обществу не стоит из-за этого беспокоиться или напрягаться", - отметил он.

Литовский премьер добавил, что вся информация, которая поступает от спецслужб, рассматривается с максимальной серьезностью, однако в настоящее время нет оснований для тревоги или дополнительных разъяснений для общественности.