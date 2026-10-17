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Военные НАТО в Польше отработают миротворческую миссию в Украине

07:27 17.10.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: военные НАТО (Getty Images)

В ноябре в Польшу прибудут не менее 1500 военных из Великобритании, Франции, Германии и Польши. Они будут отрабатывать сценарий развертывания европейских сил в Украине после возможного прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times и Ddaily Mail.

К маневрам планируют привлечь не менее 1500 военнослужащих. Во время учений они будут отрабатывать перемещение войск и доставку необходимых запасов, включая горючее и продовольствие.

Цель учений – подготовить европейские страны к возможному развертыванию военного контингента в Украине после прекращения боевых действий. В этом сценарии иностранные силы должны стать элементом сдерживания России.

Министр обороны Великобритании Вес Стритинг подтвердил, что в следующем месяце тысячи военных примут участие в масштабных учениях в Польше. По его словам, они должны помочь подготовиться к военной поддержке и послевоенному восстановлению Украины.

В то же время речь идет об отработке возможного сценария на случай прекращения огня, а не о подтвержденном решении по немедленному отправлению войск в Украину.

Напомним, 12-16 октября Россия и союзники провели военные учения в Беларуси. В учениях участвовали также армии Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что в октябре-ноябре 2026 года состоятся совместные масштабные военные учения Коалиции желающих.

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