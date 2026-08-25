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Макрон анонсировал масштабные военные учения для защиты Украины

09:10 25.08.2026 Вт
2 мин
Уже известно, когда они пройдут
aimg Юлия Капитонова
Макрон анонсировал масштабные военные учения для защиты Украины Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (flickr.com)
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В октябре-ноябре 2026 года состоятся совместные масштабные военные учения Коалиции желающих.

С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи коалиции в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Французский лидер связал проведение этих учений с главными направлениями поддержки Киева со стороны его союзников. В первую очередь, речь идет о подготовке гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

Как объяснил Макрон, столь масштабные маневры должны продемонстрировать готовность стран коалиции выполнять взятые на себя обязательства и действовать решительно после прекращения боевых действий.

"Это очень важно. Это один из главных элементов мирных переговоров, когда Украина решит их провести. Крайне важно, чтобы мы работали коллективно над этим", - подчеркнул президент Франции.

Следует отметить, что о проведении таких учений договаривались еще во время встречи Коалиции желающих в июле.

Именно тогда стало известно, что в сентябре в Польшу прибудут около 1,5 тысяч военных из Великобритании и Франции для участия в международных маневрах.

С заявлением на этот счет также выступил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда. По его словам, во время учений военные будут отрабатывать переброску личного состава и военной техники.

Ранее РБК-Украина сообщало, что заседание Коалиции желающих 24 августа состоялось в гибридном формате.

Также мы писали, что в честь Дня Независимости союзники пообещали Киеву много разнообразного оружия.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский уже подвел итоги саммита Коалиции желающих 24 августа.

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