Макрон анонсировал масштабные военные учения для защиты Украины

С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи коалиции в Киеве, сообщает РБК-Украина .

Французский лидер связал проведение этих учений с главными направлениями поддержки Киева со стороны его союзников. В первую очередь, речь идет о подготовке гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

Как объяснил Макрон, столь масштабные маневры должны продемонстрировать готовность стран коалиции выполнять взятые на себя обязательства и действовать решительно после прекращения боевых действий.

"Это очень важно. Это один из главных элементов мирных переговоров, когда Украина решит их провести. Крайне важно, чтобы мы работали коллективно над этим", - подчеркнул президент Франции.

Следует отметить, что о проведении таких учений договаривались еще во время встречи Коалиции желающих в июле.

Именно тогда стало известно, что в сентябре в Польшу прибудут около 1,5 тысяч военных из Великобритании и Франции для участия в международных маневрах.

С заявлением на этот счет также выступил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда. По его словам, во время учений военные будут отрабатывать переброску личного состава и военной техники.