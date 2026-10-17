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Військові НАТО у Польщі відпрацюють миротворчу місію в Україні

07:27 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: військові НАТО (Getty Images)

У листопаді до Польщі прибудуть щонайменше 1500 військових із Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Вони відпрацьовуватимуть сценарій розгортання європейських сил в Україні після можливого припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times та Ddaily Mail.

До маневрів планують залучити щонайменше 1500 військовослужбовців. Під час навчань вони відпрацьовуватимуть переміщення військ і доставку необхідних запасів, зокрема пального та продовольства.

Мета навчань - підговтувати єропейські країни до можливого розгортання військового контингенту в Україні після припинення бойових дій. У такому сценарії іноземні сили мають стати елементом стримування Росії.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підтвердив, що наступного місяця тисячі військових візьмуть участь у масштабних навчаннях у Польщі. За його словами, вони мають допомогти підготуватися до військової підтримки та післявоєнного відновлення України.

Водночас ідеться про відпрацювання можливого сценарію на випадок припинення вогню, а не про підтверджене рішення щодо негайного відправлення військ до України.

Нагадаємо, 12-16 жовтня Росія та союзники провели військові навчання в Білорусі. В навчаннях участь також брали армії Казахстану, Киргизстану, Таджикистану.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що у жовтні-листопаді 2026 року відбудуться спільні масштабні військові навчання Коаліції охочих.

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