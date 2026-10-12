Россия и союзники проведут военные учения в Беларуси: что известно
В Беларуси состоятся совместные военные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которых примут участие военные РФ, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОДКБ.
Учения под названием "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026" пройдут 12-16 октября.
К учениям привлекут более 1500 военнослужащих, более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также около 80 беспилотников разных типов.
Маневры будут проходить на белорусских полигонах "Лосвидо" и "Стародорожский".
Что будут отрабатывать военные
Программа обучения предусматривает отработку нескольких задач. В частности, участники будут тренироваться и проводить так называемые миротворческие операции силами ОДКБ.
Отдельно во время учения "Барьер-2026" военные будут отрабатывать действия по ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил организации.
По информации ОДКБ, учения носят плановый характер и не направлены против третьих государств.
Беларусь проводит военные тренировки
В то же время в Беларуси проходят мероприятия по проверке готовности вооруженных сил. Ранее сообщалось, что страна проводит мобилизационные учения.
Как известно, Россия регулярно вовлекает Беларусь в совместные военные мероприятия, а территория страны используется для проведения маневров с участием российских военных.
Учения ОДКБ проходят на фоне полномасштабной войны России против Украины и усиленного внимания соседних государств к ситуации в безопасности в регионе.
Следует отметить, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что в октябре-ноябре 2026 года состоятся совместные масштабные военные учения Коалиции желающих.
Французский лидер связал проведение этих учений с главными направлениями поддержки Киева со стороны его союзников.