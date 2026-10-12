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Россия и союзники проведут военные учения в Беларуси: что известно

05:39 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Россия и союзники проведут военные учения в Беларуси: что известно Фото: военные РФ (Getty Images)
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В Беларуси состоятся совместные военные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которых примут участие военные РФ, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОДКБ.

Учения под названием "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026" пройдут 12-16 октября.

К учениям привлекут более 1500 военнослужащих, более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также около 80 беспилотников разных типов.

Маневры будут проходить на белорусских полигонах "Лосвидо" и "Стародорожский".

Что будут отрабатывать военные

Программа обучения предусматривает отработку нескольких задач. В частности, участники будут тренироваться и проводить так называемые миротворческие операции силами ОДКБ.

Отдельно во время учения "Барьер-2026" военные будут отрабатывать действия по ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил организации.

По информации ОДКБ, учения носят плановый характер и не направлены против третьих государств.

Беларусь проводит военные тренировки

В то же время в Беларуси проходят мероприятия по проверке готовности вооруженных сил. Ранее сообщалось, что страна проводит мобилизационные учения.

Как известно, Россия регулярно вовлекает Беларусь в совместные военные мероприятия, а территория страны используется для проведения маневров с участием российских военных.

Учения ОДКБ проходят на фоне полномасштабной войны России против Украины и усиленного внимания соседних государств к ситуации в безопасности в регионе.

Следует отметить, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что в октябре-ноябре 2026 года состоятся совместные масштабные военные учения Коалиции желающих.

Французский лидер связал проведение этих учений с главными направлениями поддержки Киева со стороны его союзников.

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