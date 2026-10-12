Россия и союзники проведут военные учения в Беларуси: что известно

В Беларуси состоятся совместные военные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которых примут участие военные РФ, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОДКБ.

Учения под названием "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026" пройдут 12-16 октября.

К учениям привлекут более 1500 военнослужащих, более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также около 80 беспилотников разных типов.

Маневры будут проходить на белорусских полигонах "Лосвидо" и "Стародорожский".

Что будут отрабатывать военные

Программа обучения предусматривает отработку нескольких задач. В частности, участники будут тренироваться и проводить так называемые миротворческие операции силами ОДКБ.

Отдельно во время учения "Барьер-2026" военные будут отрабатывать действия по ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил организации.

По информации ОДКБ, учения носят плановый характер и не направлены против третьих государств.

Беларусь проводит военные тренировки

В то же время в Беларуси проходят мероприятия по проверке готовности вооруженных сил. Ранее сообщалось, что страна проводит мобилизационные учения.

Как известно, Россия регулярно вовлекает Беларусь в совместные военные мероприятия, а территория страны используется для проведения маневров с участием российских военных.

Учения ОДКБ проходят на фоне полномасштабной войны России против Украины и усиленного внимания соседних государств к ситуации в безопасности в регионе.