Украинские военные сбили 51 из 70 российских ракет: детали

В среду, 23 ноября, силы противовоздушной обороны уничтожили 51 из 70 ракет во время массированного обстрела Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Воздушные силы ВСУ в Telegram .

По данным военных, оккупанты выпустили ракеты из 10 самолетов Ту-95мс с районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

"В общей сложности было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". 51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны", - отмечают в Воздушных силах.

Также украинские военные уничтожили пять ударных беспилотников "Ланцет".