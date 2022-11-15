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Украинские военные сбили ракету, летевшую над Сумской областью

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Украина, Вторник 15 ноября 2022 16:07
Украинские военные сбили ракету, летевшую над Сумской областью Фото: Украинские военные сбили ракету, летевшую над Сумской областью (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 15 ноября, украинским военным удалось сбить вражескую ракету в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Роменский район, работало ПВО, сбита ракета", - говорится в сообщении.

Живицкий призвал гражданских находиться в укрытиях к отмене воздушной тревоги.

"Есть большой риск повторных пусков", - добавил Живицкий.

Напомним, что в Украине сегодня, 15 ноября, объявлена воздушная тревога. В ряде регионов местные власти уже предупредили об опасности массированного ракетного удара, а в Киеве и некоторых областях уже слышали взрывы.

Позже стало известно, что в небе над Киевской областью сегодня, 15 ноября, украинские силы ПВО сбили несколько вражеских объектов.

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