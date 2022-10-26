ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине впервые сбили ракету с помощью приложения "єППО": как это было

Новина українською →
Среда 26 октября 2022 13:48
В Украине впервые сбили ракету с помощью приложения "єППО": как это было Фото: в Украине впервые сбили ракету с помощью приложения "єППО" (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 22 октября над Украиной сбили ракету, которую впервые отследили с помощью мобильного приложения "єППО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook одного из разработчиков приложения.

Первое "боевое применение" приложения "єППО" состоялось на юге Украины.

"Калибр" летел на очень малой высоте, благодаря особенностям рельефа местности локационно не наблюдался. Но несколько бдительных граждан увидели бл*дину и сразу известили военных с помощью приложения "єППО". Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере сбили "Калибр" из ПЗРК "Игла", - рассказал сотрудник разработавшей приложение конструкторской группы "Технари" Геннадий Сульдин.

Он отметил, что система электронного обнаружения воздушных целей сработала именно так, как того хотели разработчики.

"єППО" задумывалось именно как средство отслеживания низколетящих дозвуковых крылатых ракет, прежде всего "Калибров". Угроза типа "Шахед" появилась гораздо позже", - добавил он.

В Украине впервые сбили ракету с помощью приложения &quot;єППО&quot;: как это было

Фото: интерфейс приложения "єППО" (Facebook)

Напомним, приложение "єППО" появилось в Украине в октября этого года. С его помощью очевидцы могут сообщить о перемещении вражеских воздушных целей - ракет, беспилотников, самолетов или вертолетов. В приложении также можно сообщить о звуке взрыва.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ракети ПВО
NEWS
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
DAILY
Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев