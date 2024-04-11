Военные на фронте получат партию турелей "Шабля", - Федоров

"Продолжаем развивать инновации и технологически усиливать военных. Сейчас в фокусе – роботизированные платформы и РЭБ. Генштаб распределит и передаст "Шабли" на самые горячие участки фронта. В партии - три модификации, они могут вести огонь на расстояние от 1,2 км до 2,2 км”, - отметил Федоров.

Федоров добавил, что военные активно пользуются "Шаблей". Роботизированная турель уже сражается в составе батальона Волки Да Винчи, 3 и 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 и 125 ОБрТрО, 81 отдельной аэромобильной бригады. Оккупанты, по словам Федорова, называют модуль "Шабля" "косой смерти".

"Оборонительные инновации - наше будущее, нам нужно и дальше развиваться по этому треку, инвестировать в них все ресурсы. Это асимметричный ответ на количественное преимущество врага", - подчеркнул министр.

Что такое "Шабля"

"Шабля" - это уникальная разработка от команды украинских инженеров, участников кластера Brave1. Она дистанционно уничтожает врага. Удаленно — означает сохраненные жизни наших защитников. Посредством пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легкобронированные цели противника.