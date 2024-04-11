UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові на фронті отримають партію турелів "Шабля", - Федоров

Фото: військові отримають роботизовані платформи "Шабля" (facebook.com.mykhailofedorov)
Автор: Анастасія Гришкова

Міністерство цифрової трансформації передасть на фронт роботизовані платформи "Шабля". Це технічно підсилять українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

"Продовжуємо розвивати інновації і технологічно підсилювати військових. Зараз у фокусі - роботизовані платформи і РЕБ. Генштаб розподілить та передасть "Шаблі" на найгарячіші ділянки фронту. У партії - три модифікації, вони можуть вести вогонь на відстань від 1,2 км до 2,2 км", - зазначив Федоров.

Федоров додав, що військові активно користуються "Шаблею". Роботизована турель вже воює у складі батальйону Вовки Да Вінчі, 3 та 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 і 125 ОБрТрО, 81 окремої аеромобільної бригади. Окупанти, за словами Федорова, називають модуль "Шабля" "косою смерті".

"Оборонні інновації - наше майбутнє, нам потрібно і далі розвиватись по цьому треку, інвестувати в них усі ресурси. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - наголосив міністр.

Що таке "Шабля"

"Шабля" - це унікальна розробка від команди українських інженерів, учасників кластеру Brave1. Вона дистанційно знищує ворога. Дистанційно — означає збережені життя наших захисників. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника.

 
 

 

Коли Україна почала використовувати "Шаблі"

У серпні 2023-го цей перший дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля" Міністерство оборони допустило до експлуатації. А показували відео роботи цієї роботизованої турелі військові ЗСУ ще минулої весни.

Україна на державному рівні вперше законтрактувала дистанційно-керовані бойові модулі "Шабля" вітчизняного виробництва. Сили оборони вже використовують ці роботизовані турелі на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло ФедоровфронтЗбройні сили України