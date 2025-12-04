ua en ru
Рада приняла два важных закона для усиления обороноспособности Украины: о чем речь

Четверг 04 декабря 2025 13:36
Рада приняла два важных закона для усиления обороноспособности Украины: о чем речь Фото иллюстративное: Рада приняла два важных закона для усиления обороноспособности Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

4 декабря Верховная Рада приняла два закона. Один из них расширяет налоговые льготы для нужд обороны, другой - упрощает таможенные процедуры для импорта товаров, необходимых для обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ссылкой на пресс-службу парламента.

Расширение налоговых льгот для обороны

Закон №14169 предусматривает освобождение от НДС импорта комплектующих для беспилотников, машин механизированного разминирования, средств противодействия техническим разведкам и других товаров, необходимых для модернизации и ремонта вооружения.

Также под закон подпадают современные симуляторы боевых действий для учебных центров и полигонов, что позволит повысить качество подготовки военнослужащих в безопасных и максимально реалистичных условиях.

Целью закона является удешевление модернизации военной техники, нормирование таможенных льгот для уничтоженных или непригодных товаров, урегулирование вопроса изменения целевого использования импортируемых материалов и предотвращения финансовых потерь оборонных предприятий.

Упрощенные таможенные процедуры для оборонных предприятий

Документ №14170 расширяет перечень случаев, когда производители и поставщики техники для армии могут не платить ввозную пошлину.

Это касается комплектующих для беспилотников, машин разминирования, средств противодействия техническим разведкам и другой техники, которая производится, ремонтируется или модернизируется для ВСУ.

Закон также определяет порядок действий в случаях потери, повреждения или непригодности импортируемых товаров во время испытаний.

Предприятия смогут подтвердить причины потери и избежать дополнительных доначислений.

Отдельно урегулирована возможность изменить назначение товаров или реэкспортировать их без штрафов.

Обороноспособность Украины

Это совокупность военного, экономического, социального и морально-политического потенциала, позволяющего государству защищаться от вооруженной агрессии или конфликта.

Она обеспечивается Силами обороны, в которые входят Вооруженные Силы Украины, а также другие военные, правоохранительные и разведывательные органы.

По состоянию на 2025 год численность Вооруженных Сил Украины составляет около 880 тысяч человек, что делает их одними из крупнейших в Европе.

Напомним, в начале декабря Евросоюз принял новые инициативы для укрепления обороноспособности Украины. Программа предусматривает выделение 1,5 миллиарда евро грантами на период 2025-2027 годов.

