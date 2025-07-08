Военная помощь и ПВО: Ермак раскрыл детали переговоров с ЕС и Балтией

"Проинформировал коллег о результатах последнего телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом. Это была откровенная и конструктивная беседа, в центре внимания - безопасность, мир и поддержка Украины", - сообщил Ермак.

По его словам, Зеленский в ходе переговоров особую важность уделил военной помощи, особенно, относительно поставок систем ПВО для спасения жизней гражданских и защищиты критической инфраструктуры.

"Обсудили также подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме уже на следующей неделе. Это должен быть мощный сигнал единства и доверия к нашему государству. Скоординировали позиции накануне важных международных встреч, в частности, встречи лидеров государств коалиции желающих", - подытожил он.