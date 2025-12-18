Новые поставки ПВО для Украины из Великобритании: детали пакета

Украина получает дополнительное усиление противовоздушной обороны на фоне продолжающихся атак по энергетике и гражданской инфраструктуре. Новый пакет поддержки рассчитан на зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте правительства Великобритании.

Новый пакет помощи для ПВО Украины

Великобритания направляет Украине автоматизированные турели и ракеты для уничтожения российских беспилотников в рамках пакета противовоздушной обороны стоимостью 600 миллионов фунтов стерлингов.

Финансирование охватывает поставку современных систем, предназначенных для защиты городов, объектов энергетики и критической инфраструктуры в зимний период.

Поставки ракет и новых систем

С июня Украине было передано более 1000 ракет ПВО британского производства. Эти поставки стали частью крупнейших годовых инвестиции Лондона в укрепление украинской противовоздушной обороны.

В ближайшее время оборону также усилят системы RAVEN и GRAVEHAWK, а также турели типа "контршахед", предназначенные для перехвата ударных беспилотников.

Пять комплексов RAVEN, анонсированных летом, будут переданы подразделениям на линии фронта для защиты от низколетящих целей.

Первые системы GRAVEHAWK, объявленные ранее, уже поставляются и используются для прикрытия ключевых объектов от глубоких ударов.

Международная координация и планы на 2026 год

Объявление прозвучало на 32-м заседании Контактной группы по обороне Украины, где представители около 50 стран обсуждают военные потребности Украины на 2026 год, ситуацию на поле боя и дальнейшие поставки вооружении.

Великобритания также подтвердила планы долгосрочной поддержки, включая поставку более двадцати дистанционно управляемых турелей, закупленных в Эстонии, с ожидаемой передачей в 2026 году.

Заявление министра обороны

Министр обороны, член парламента Джон Гили, сказал: "Украинцы продолжают бороться с огромным мужеством – как военные, так и гражданские. Инвестиции Великобритании в размере 600 миллионов фунтов стерлингов в этом году критически важна для украинцев, защищающих свои города, села и энергетическую инфраструктуру от варварских нападений России.

Вместе с этой группой из 50 партнеров мы работаем над оказанием жизненно важной поддержки обороне Украины, чтобы обеспечить ей более сильную позицию для обеспечения мира".