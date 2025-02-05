Пентагон работает над планом по полному выводу войск США из Сирии, - NBC News

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Неназванные источники издания утверждают, что 47-й глава Белого дома Дональд Трамп и приближенные к нему чиновники недавно выразили заинтересованность в полном выводе американских войск из Сирии. В связи с этим Пентагон начал разработку планов вывода войск за 30, 60 или 90 дней.

Тем временем новый советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц провел в штаб-квартире Центрального командования США в Тампе встречу с высшим военным руководством, а также брифинг по ситуации на Ближнем Востоке. Впрочем, как пишет издание, вопрос сокращения сил США в Сирии не был темой его визита.

В частности, в прошлый четверг один из журналистов спросил президента США относительно сообщения, согласно которому он якобы проинформировал израильское правительство о выводе американских войск из Сирии.

"Я не знаю, кто это сказал, но мы примем решение по этому поводу. Мы вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Сирия - это собственный беспорядок. У них там достаточно беспорядков. Им не нужно, чтобы мы были вовлечены во все", - заявил Трамп.

NBC News также напоминает, что в конце 2019-го Трамп уже приказывал тогдашнему министру обороны Джеймсу Мэттису вывести все американские войска из Сирии, но последний выступил против этого и в конце концов подал в отставку в знак протеста. После этого республиканец все же вывел большую часть войск, впрочем впоследствии вернул их обратно.

Согласно данным Пентагона, в декабре в Сирии были развернуты около двух тысяч военнослужащих, что вдвое превышает количество, о котором военные говорили в течение многих лет.

Между тем официальные лица министерства обороны предупреждают, что вывод американских войск из Сирии бросает вызов Сирийским демократическим силам.