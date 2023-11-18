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Войска РФ возводят многоуровневую оборону на левом берегу Херсонской области, - ISW

Суббота 18 ноября 2023 04:40
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Войска РФ возводят многоуровневую оборону на левом берегу Херсонской области, - ISW Фото: войска РФ строят многоуровневую оборону в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ применяют уроки, извлеченные из обороны в Запорожской области, и возводят многоуровневые укрепления на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В Генштабе ВСУ признали, что у российских сил есть "достаточно серьезная" линия укреплений в Херсонской области. По данным экспертов, оккупанты в Херсонской области держат оборону в "сложных блиндажах, которые возводились в течение нескольких месяцев".

Российские войска также сильно заминировали территорию вокруг Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр), где в настоящее время удерживают позиции украинские силы. Оккупанты не размещают свои силы на непосредственной линии фронта на восточном берегу, вероятно, в попытке защитить живую силу от ударов украинской артиллерии и беспилотников.

Интересно, что российское командование на Херсонском направлении отказалось ввести в бой дополнительные силы 70-й мотострелковой дивизии и 7-й десантно-штурмовой дивизии, предпочитая вместо этого сохранять остатки этих формирований в ближних тыловых районах и второстепенных эшелонах обороны.

Сообщается, что российские войска в Херсонской области не создали сплошных видимых оборонительных укреплений, и, похоже, построили глубоко рассредоточенную сеть отдельных укреплений, расположенных на расстоянии от линии фронта.

Однако, по мнению аналитиков, отдельные укрепления, расположенные вдали от линии столкновения, могут быть эффективными только в том случае, если они останутся скрытыми. Осенние и зимние погодные условия могут обнаружить некоторые скрытые позиции россиян.

Что этому предшествовало

Вчера, 17 ноября, украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе объяснили, что одна из основных задач этих операций – необходимость оттеснить оккупантов подальше от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских от постоянных вражеских обстрелов.

Следует добавить, что военные эксперты и аналитики ISW ранее говорили о продвижении ВСУ на левом берегу Херсонской области. А 13 ноября Минобороны РФ уже заявило о перегруппировке войск в Херсонской области.

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