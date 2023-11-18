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Війська РФ зводять багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області, - ISW

Субота 18 листопада 2023 04:40
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Війська РФ зводять багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області, - ISW Фото: війська РФ будують багаторівневу оборону на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ застосовують уроки, які витягнули з оборони в Запорізькій області, і зводять багаторівневі зміцнення на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

У Генштабі ЗСУ визнали, що російські сили мають "досить серйозну" лінію укріплень у Херсонській області. За даними експертів, окупанти на Херсонщині тримають оборону у "складних бліндажах, які зводилися протягом кількох місяців".

Російські війська також сильно замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро), де нині утримують позиції українські сили. Окупанти не розміщують своїх сил на безпосередній лінії фронту на східному березі, ймовірно, у спробі захистити живу силу від ударів української артилерії та безпілотників.

Цікаво, що російське командування на Херсонському напрямку відмовилося ввести в бій додаткові сили 70-ї мотострілецької дивізії та 7-ї десантно-штурмової дивізії, воліючи натомість зберігати залишки цих формувань у ближніх тилових районах та другорядних ешелонах оборони.

Повідомляється, що російські війська в Херсонській області не створили суцільних видимих оборонних укріплень, і, схоже, збудували глибоко розосереджену мережу окремих укріплень, що розташовані на відстані від лінії фронту.

Однак, на думку аналітиків, окремі зміцнення, розташовані далеко від лінії зіткнення, можуть бути ефективними лише в тому випадку, якщо вони залишаться прихованими. Осінні та зимові погодні умови можуть виявити деякі приховані позиції росіян.

Що цьому передувало

17 листопада українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра в Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі пояснили, що одним із основних завдань цих операцій є необхідність відтіснити окупантів подалі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних від постійних ворожих обстрілів.

Слід додати, що військові експерти та аналітики ISW раніше говорили про просування ЗСУ на лівому березі Херсонської області. А 13 листопада Міноборони РФ вже заявило про перегрупування військ у Херсонській області.

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