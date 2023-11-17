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Операции ВСУ на левом берегу Днепра. Генштаб назвал главную цель

Пятница 17 ноября 2023 12:53
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Операции ВСУ на левом берегу Днепра. Генштаб назвал главную цель Фото: в Генштабе ВСУ расскзали об операциях на левом берегу Херсонской области (Getty Images )
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники провели на левобережье Херсонской области серию успешных операций. Одна из основных задач - оттеснить российских оккупантов подальше от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских от постоянных вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр Херсонского направления", - рассказали в военном командовании.

В Генштабе уточнили, что проводятся:

  • диверсионные,
  • рейдовые,
  • разведывательные действия.

"Выявляются пути логистического снабжения боеприпасами и продовольствия оккупантов. Осуществляется разведка местоположений личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.п., с целью их дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что тяжелые бои на этом направлении продолжаются.

"Одна из главных целей этой работы - оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов. Чем дальше российская артиллерия будет стоять от Херсона - тем лучше", - подчеркивают в Генштабе.

Оккупанты вынуждены перебрасывать силы

В ходе операций Силы обороны наносят российским захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

"Несмотря на достаточно серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага, удалось провести несколько успешных действий. Враг пытается выбить наших воинов с занимаемых позиций, из-за чего имеет большие потери. В частности, почти каждый день захватчики совершают от 4 до 10 таких попыток", - говорят в военном командовании.

В результате значительных потерь враг вынужден перебрасывать подразделения с других направлений, добавили в Генштабе.

Потери противника

В Генштабе рассказали, что с начала проведения таких операций Силами обороны общие потери врага составили:

  • личного состава - 1216 убитыми и 2217 ранеными,
  • 24 танка,
  • 89 артиллерийских систем и минометов,
  • 135 единиц разнообразной автомобильной техники,
  • 48 боевых бронированных машин,
  • 9 РСЗО,
  • 14 плавсредств,
  • 4 командных пункта,
  • 29 складов с боеприпасами,
  • нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Закрепление ВСУ на левом берегу Херсонской области

Ранее сегодня, 17 ноября, в Морской пехоте ВСУ подтвердили, что защитники провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области, благодаря чему им удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Позже представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона допустил, что в ответ на закрепление ВСУ на позициях на левобережье Херсонской области российские оккупанты могут попытаться провести определенную перегруппировку.

Напомним межу тем, что ранее на этой неделе прокремлевские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ писали о якобы решении перегруппировать оккупационные войска на левобережье Херсонщины. Затем у Шойгу спешно выпустили опровержение, назвав появление такой информации провокацией. Военніе эксперты допускают, что кто-то из аппарата российского минобороны ошибочно разослал медийщикам заготовленный "на всякий случай" релиз.

Более детально о плацдарме для ВСУ на левобережье Херсонской области можете узнать в материале РБК-Украина.

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