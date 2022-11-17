Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои

Украинская армия шаг за шагом освобождает свои территории. После того как россияне отступили за Днепр, они могут направить "херсонскую" группировку на другие направления. Как может развиваться ситуация на фронте после освобождения Херсона – в материале РБК-Украина.

Освобождение правобережной части Николаевской и Херсонской области меняет конфигурацию фронта. Россияне полагают, что отход за Днепр, который сам по себе становится серьезной водной преградой, обеспечивает им более удобные позиции.

Еще летом было понятно, что ситуация для противника на правом берегу становится патовой. Из-за натиска ВСУ, постоянных огневых ударов и разрушения переправ этот плацдарм превращался для них в большой капкан. Однако оккупанты много месяцев отчаянно держались за участок на правом берегу, без него они могут забыть о планах дойти до Одессы и Приднестровья.

Отдельную роль играл Херсон – единственный областной центр, захваченный агрессором с февраля. Потеря этого города, который РФ торжественно "включила в свой состав", разрушает иллюзию о том, что она куда-либо пришла "навсегда".

Российское командование только 9 ноября признало безысходность своего положения и объявило о выводе войск. И главный вопрос теперь – как зачистка правобережья повлияет на дальнейший ход войны и расстановку сил на фронте?

Херсонская область: что произошло и что будет дальше

Агрессор явно вынес урок после харьковского разгрома и к этой операции россияне подготовились тщательнее. Отступление – это достаточно сложный маневр. Кроме непосредственного отвода войск и техники, он включает максимальное минирование всего вокруг, дезинформационные кампании, заглушку связи, нарушение коммуникаций, арьергардные бои. Все для того, чтобы выиграть время и успеть вывести как можно больше войск.

Если сложить воедино все те хаотичные события, которые мы наблюдали на правом берегу с конца октября, можно предположить, что фактическим стартом отступления оккупантов стало заявление Суровикина о "непростых решениях". Основная часть вражеской группировки, вероятно, отходила, прикрываясь эвакуацией гражданского населения, по которому наша армия не взялась бы наносить удары. А оставшиеся соединения – легкая пехота – былы брошены на то, чтобы задержать ВСУ боями в последние дни.

Отход оккупантов за Днепр, кроме возвращения территорий, дает нам сразу несколько преимуществ. "ВСУ получают возможность наносить болезненные удары по противнику с района Херсона. В принципе дальность действия наших систем позволяет доставать до рубежей с оккупированным Крымом", – говорит руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Украинская армия получает преимущества после выхода к Днепру (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Во-вторых, правый берег выше чем левый, поэтому украинские войска получают хорошие позиции для ведения контрбатарейной борьбы. В-третьих, противник не сможет обстреливать артиллерией Николаев, но угроза ударов C-300, к сожалению, по-прежнему остается.

Пока по всем официальным данным и картам позиции украинских и российских войск в Херсонской области разделяет Днепр. Но в начале этой недели в соцсетях поднялась информационная волна о том, что ВСУ якобы уже ведут бои в населенных пунктах на левом берегу.

Официальных данных об этом нет. В оперативном командовании "Юг" сообщили только то, что в настоящее время идет боевая работа по освобождению Кинбурнской косы. Это часть Николаевской области, которая соединена с левым берегом.

Сведения, которые РБК-Украина получило от нескольких военных на юге, отличаются. Но, суммируя и сопоставляя их слова, можно выстроить несколько версий. Первая – наши войска ведут огневое поражение по Кинбурнской косе и по вражеским позициям на левом берегу из-за Днепра, но физически их там нет. Вторая – наши войска десантировались только на косу, а по остальным участкам на левом берегу идет огневое поражение. Третий вариант – наши войска высадились на косу и переправились через Днепр, но пока результат их действий держат в секрете.

Почему информация о переброске наших войск через Днепр вызывает сомнения? Потому что такая операция выглядит проблематично. Во-первых, несколько собеседников из южной операционной зоны сказали изданию, что уцелевших мостов, которыми можно перебросить войска и технику с правого на левый берег, нет.

Даже если вынести за скобки неясность о способах пересечения Днепра, загадкой остаются цели этого шага. Одно дело переправить на левый берег какую-то часть войск. И совсем другое – их обеспечивать. А по мере их продвижения вперед подкрепления, вооружения и обеспечения нужно будет еще больше. Непонятно, как все это поставлять, учитывая ограниченную пропускную способность любых временных переправ или плавающих средств.

Проще говоря: если наступать на левый берег из-за Днепра, есть риск, что украинские войска получат ситуацию, зеркальную той, с которой оккупанты столкнулись у нас на правобережье.

Из общения со многими военными и экспертами следует, что оптимальный план освобождения левобережья Херсонской области выглядит примерно так. Одна часть наших войск наносит огневое поражение из-за Днепра, разрушая вражеские склады, пункты управления и самих оккупантов. А другая группировка будет прорываться по суше с левого берега. Агрессору также очевиден такой сценарий – не зря оккупанты согнали так много войск на запорожское направление возле Азовского моря.

Оккупанты стягивают войска на запорожское направление (фото: GettyImages)

Хотя нужно признать, что украинское командование уже отличалось нестандартностью планирования операций, благодаря чему ВСУ не раз удавалось застигнуть врага врасплох. Возможно, насчет левобережья у нашего Генштаба также есть какой-то неочевидный и оригинальный замысел.

Закон сохранения массы

По приблизительным оценкам, которое РБК-Украина слышало от разных источников, агрессор сумел вывести на левобережье около 20 тысяч войск. Поскольку линия фронта сократились, то наверняка какую-то часть этой группировки (большую или меньшую) могут отправить на усиление других направлений. Едва ли все они останутся в оккупированной части Херсонской области, если только там сейчас не завяжутся бои.

Штурмовые и десантно-штурмовые подразделения могут перебросить на донецкое направление, допускает советник Минобороны Украины Сергей Кузан. Речь идет прежде всего о районе Бахмута - Соледара, где противник уже несколько месяцев пытается с разных сторон прорвать нашу оборону.

"Россияне получили крупное поражение под Херсоном, им обязательно нужно получить хотя бы какую-нибудь победу. Учитывая, что донецкое направление является для них приоритетным, возможно, они будут давить именно там в надежде, что смогут как-то прорвать нашу линию обороны. Как вариант, они могут перебросить войска еще в район Авдеевки, где они штурмуют наши позиции, а мы находимся в обороне", – предположил эксперт.

Третья локация в Донецкой области, где примерно с конца октября активизировались оккупанты – это район Угледара. Противник пытается наступать к этому городу двумя группировками: одна двигается к Павловке с юго-запада, вторая – с рубежа Славное - Сладкое, чтобы подойти с востока. О всей важности этого участка для россиян РБК-Украина уже подробно рассказывало.

Все дело в железной дороге, которая идет через Волноваху. После повреждения Крымского моста оккупантам пришлось искать альтернативные пути доставки военных грузов к южной группировке. Значимая доля обеспечения теперь идет вагонами из Дебальцево на Волноваху и дальше пути разветвляются по Запорожской и части Херсонской области.

Противник хочет отодвинуть передовые позиции ВСУ на такую дистанцию, с которой мы не сможем обстреливать железную дорогу. Сейчас мы можем туда доставать не только из HIMARS, но и с других видов артиллерии.

Пока все их потуги безуспешны, но вполне вероятно, что часть "херсонской" группировки могут бросить на подкрепление именно сюда – в район Угледара. Кроме того, еще часть войск, способных держать оборону, агрессор может направить в Запорожскую область.

"Они укрепляются в районе Мелитополя, Бердянска – на юге Запорожской области. Они очень боятся, что мы пойдем в наступление и будем перерезать их восточную и южную группировку. Потому они могут усилить и это направление", – предположил Кузан.

С одной стороны, это создает для нас нагрузку – оккупанты начнут давить количеством. Но с другой – для нас линия фронта также сокращается. Уже нет нужды держать на правом берегу Херсонской области то количество войск, которое проводило наступление.

Часть украинских войск, которые освобождали Херсон, могут направить для наступления или обороны на других участках фронта (фото: GettyImages)

"Мы выполняли наступательные действия. Поэтому у нас как минимум должно было быть там столько же войск, как и у россиян – 1:1. Если у них там было 30 тысяч, то и у нас там также было по крайней мере 30 тысяч. Хотя могло быть и в 1,5-2 раза больше. Получается, речь идет о 30-60 тысяч наших войск на правом берегу, но не больше", – допустил военный эксперт, полковник Роман Свитан.

То есть какую-то часть наших войск также можно будет перенаправить на другие участки фронта. Первый приоритет – усилить украинские позиции в Донецкой области – как раз там, куда в ближайшее время будет направлен основной удар оккупантов. Второй вариант – укрепить наши войска в Луганской области, которые ведут наступление в районе Сватово – Кременной. И еще один приоритет – усиление запорожского направления, чтобы, например, в какой-то обозримой перспективе прорваться к Азовскому морю.

Две последние наступательные операции Вооруженных сил – результат тщательной работы со слабыми местами противника. Так, например, было в Харьковской области: за счет эффекта неожиданности и отменно спланированных действий ВСУ у врага "посыпалась" вся оборона после потери Балаклеи. То же примерно произошло и под Херсоном, где уязвимым местом оккупантов, как ни странно, оказались мосты.

Разумеется, есть и другие факторы, способствующие нашим успехам: деморализация оккупационных войск, устаревшая методика ведения боевых действий и тотальная коррупция в российской армии, которая отражается прямо в самых "низах" на фронте.

После зачистки правобережья Херсонской области Украина продолжает удерживать стратегическую инициативу, даже несмотря на приток "частично мобилизованных" в оккупационные ряды. Нет никаких сомнений, что наша армия способна освободить все захваченные территории. Единственная интрига в том, где будет следующий удар ВСУ.